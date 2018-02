Veröffentlicht am 20. Februar 2018 von wwa

FLAMMERSFELD – Ab Mai geht es für mehr als 4.000 Haushalte und Unternehmensstandorte in der Verbandsgemeinde Flammersfeld in ein neues Breitbandzeitalter – Bürgerinformationsveranstaltungen in Horhausen und Flammersfeld – „Die Bürger/innen der Verbandsgemeinde Flammersfeld profitieren als erste im Kreis Altenkirchen vom Breitbandausbau durch die Deutsche Telekom“, diese positive Fazit zog Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski nach einem Informationsgespräch mit dem Technischen Projektmanager der Telekom für den Kreis Altenkirchen, Dipl.Ing. Karl-Heinz Kaspers und Tiefbauamtsleiter Joachim Schuh. „Rund 26 Kilometer Tiefbau waren in unserer Verbandsgemeinde notwendig, um die Lehrrohre im Erdreich zu verlegen. Diese Arbeiten sind auf der Strecke weitgehend abgeschlossen. Die Multifunktionsgebäude wurden mit ‚Leben‘ gefüllt und in die Lehrrohre wurden die Glasfasern eingezogen“, informierte Joachim Schuh den Beigeordneten. „Die Voraussetzungen sind damit Ende April erfüllt, wenn uns der Winter nicht noch einen Strich durch die Rechnung hinsichtlich der Ausführung von Restarbeiten macht“, so Karl Heinz-Kaspers. Jedenfalls versichert die Telekom, dass es ab Mai schon für mehr als 4.000 Haushalte und Unternehmensstandorte in der Verbandsgemeinde Flammersfeld in ein neues Breitbandzeitalter geht. Ab diesem Termin wird die Deutsche Telekom das erneuerte Breitbandnetz sukzessive in Betrieb nehmen.

Annette Neubauer, Regio-Managerin der Deutschen Telekom, bestätigte, dass „ab März neue Verträge mit der Deutschen Telekom abgeschlossen werden können. Hierzu bietet die Telekom zwei Informationsveranstaltungen in Horhausen und Flammersfeld an. Dort gibt es dann Informationen zum Breitbandausbau und den Möglichkeiten, wie man zum schnellen Internet kommt. Das VDSL-Netz wird Übertragungsraten zwischen 50 bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload ermöglichen.

Bürgerinformationsveranstaltungen in Horhausen und Flammersfeld. Am Montag, 05. März um 19:00 Uhr findet der Infoabend in Horhausen im Kaplan-Dasbach-Haus, Kaplan-Dasbach-Str. 5, statt. In Flammersfeld ist der Termin am Mittwoch, 07. März um 19:00 Uhr im Bürgerhaus Flammersfeld (Rheinstraße). Es werden die Netztechnik, die Hausverkabelung und das Produktangebot vorgestellt. Im Anschluss stehen die Mitarbeiter der Telekom allen Kunden vor Ort für individuelle Beratungen zur Verfügung und um das schnelle Internet direkt zu beauftragen.

Wichtig: Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt keine automatische Anpassung der Geschwindigkeit. Jeder der die schnellen Bandbreiten nutzen möchte, sollte aktiv einen Auftrag zur Aufschaltung auf das neue schnelle Netz erteilen. Auch diesen Kunden steht das Vertriebsteam der Telekom mit Rat und Tat beiseite. In der Veranstaltung haben die Teilnehmer schon jetzt die Möglichkeit, sich in eine Interessentenliste aufnehmen zu lassen.

Foto: Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski (l.) informierte sich jetzt über den aktuellen Stand des Breitbandausbaus in der Verbandsgemeinde. Der technische Projektmanager der Telekom für den Kreis Altenkirchen, Dipl.Ing. Karl-Heinz Kaspers (m.) und Tiefbauamtsleiter Joachim Schuh stand Rede und Antwort. Foto: VGV Flammersfeld