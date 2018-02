Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – CDU Stadtverband Neuwied mit Bürgern auf Stadtrundgang – CDU Stadtverband Neuwied hatte unter Führung von Georg Schuhen interessierte Bürger zu einem Stadtrundgang durch die Deichstadt eingeladen. Hierbei konnten Fragen an den Oberbürgermeister und einige Standratsmitglieder gestellt werden. Etwa drei Dutzend interessierte Bürger hatten sich am Fahnenhügel am Luisenplatz versammelt, um zwei Stunden an verschiedenen Punkten der Stadt ihre Fragen zu Bauvorhaben, Planungen, Beschwerden über Missstände, Wünsche und Anmerkungen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Deichstadt zu erörtern. Erfreut über das große Interesse der Bürger, standen sowohl die Stadtratsmitglieder, Vertreter aus dem Aktionsforum als auch der Oberbürgermeister Rede und Antwort. Zunächst wurde der Leerstand in der Mittelstraße erörtert. Einige Anwohner brachten Wünsche vor, die sich auf Sauberkeit und Spielplatzanlage bezogen. Die Parksituation in der Schlossstraße, wo Autos im Halteverbot abgestellt waren, wurde bemängelt, sowie der geplante zweite Busbahnhof für Bahnbusse nach Linz und Koblenz oder in die Vororte. Unschöne Baulücken, wie das Berningergelände wurden hinterfragt, sowie der Baustellenstillstand am Deichvorgelände. Hier hofft Oberbürgermeister Einig, dass der Rechtsstreit mit der Baufirma zeitnah beigelegt werden kann. Auch die denkmalgeschützte Deichkrone war ein Diskussionspunkt. Nach zwei Stunden war die Marktkirche erreicht. Hier kam die Frage nach Sperrung der Kirchstraße auf. Oberbürgermeister Einig und Georg Schuhen konnten bei dem Rundgang durch Neuwied viele Anmerkungen und Anregungen sammeln, die in den nächsten Ratssitzungen auf die Tagesordnung kommen. Ende des Monats ist ein weiterer Rundgang diesmal durch Heddesdorf geplant. (ebam) Fotos: Rekceb