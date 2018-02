Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPORTING Taekwondo schließt auf internationaler Ebene grandios ab! Der European President’s Cup for Children wurde dieses Jahr in Deutschland abgehalten und zog eine vierstellige Anzahl an begeisterten Taekwondo-Nachwuchssportler hohen Niveaus nach Sindelfingen.

Michelle Weber erkämpfte sich als erste Starterin des SPORTING-Teams gegen ihre Kontrahentin einen Gleichstand von 22:22 und konnte die Zusatzrunde nicht für sich entscheiden.

Emily Kunz gewann in derselben Gewichtsklasse die Silbermedaille! Nach Siegen über Frankreich (14:12), Serbien (8:0; T KO) und Griechenland (24:15) holte sie die verdiente Platzierung! Der 3. Platz ging an Leni Schwab mit Gewinn des Achtelfinales (22:17) gegen die Niederlande und Aufgabe der Luxemburgischen Viertelfinalgegnerin in der ersten Runde (Endstand 20:2).

Alexandra Weber erkämpfte sich mit einem starken Viertelfinalsieg (21:2) gegen Griechenland ebenfalls Bronze. Zuletzt erreichte Lia Schäfer durch souveränen Sieg des Viertelfinales (20:0) nach nur 20 Sekunden ebenfalls eine Drittplatzierung.

Jill-Marie Beck siegte in der mit 64 Sportlerinnen sehr stark besetzten Klasse -51 kg den ersten Kampf gegen Kroatien, scheiterte im nächsten Kampf dann leider knapp in der Zusatzrunde. Daniel Urich unterlag Serbien auf seinem ersten Turnier dieser Ebene. Dieser Erfolg auf hohem Niveau bietet gute Voraussichten für die Zukunft!