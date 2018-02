Aktiv-Messe „Erlebnis Natur“ im kulturWERKwissen

Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

WISSEN – Aktiv-Messe „Erlebnis Natur“ am Sonntag, 15. April von 11:00 bis 17:00 Uhr im kulturWERKwissen – Infos über Freizeitmöglichkeiten und Outdoor-Aktivitäten vor der Haustür in der Naturregion Sieg und in den angrenzenden Regionen: das bietet die Aktiv-Messe „Erlebnis Natur“ im Wissener KulturWERK. Sie findet am Sonntag, 15. April von 11:00 bis 17:00 Uhr statt.

Ob Wandern, Klettern, Kanu-Touren, E-Bike-Routen, Alpakas, Grubenwelten, Segways oder Produkte aus der Region – das ist nur eine kleine Auswahl von Tipps für alle Altersklassen. Zahlreiche Aussteller werben für ihre Angebote in den Regionen Rhein-Sieg, Westerwald, Siegerland, Eifel und Bergisches Land. Bisher fand das Messe-Event regelmäßig im Rhein-Sieg-Kreis statt und ist nun erstmalig im mittleren Siegtal zu Gast. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos unter: www.naturregion-sieg.de