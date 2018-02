Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule fährt zur Ausstellung für kreatives Gestalten „Creativa“ nach Dortmund – Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet am Freitag, 16. März, wieder eine Fahrt zur „Creativa“ nach Dortmund an. Die „Creativa“ richtet sich an Interessierte, die sich in Freizeit und Beruf mit handwerklich-kreativen und gestalterischen Tätigkeiten beschäftigen. Ob Anfänger oder Profi: Einmal im Jahr ist die Messe für alle Kreativinteressierten das wahrscheinlich größte und vielfältigste Gestaltungsatelier in Europa. Auf einer Gesamtfläche von über 30.000 Quadratmetern sind sämtliche Kreativprodukte und –techniken unter einem gemeinsamen Dach zu finden. Das Angebot erstreckt sich über Filzen, Handarbeiten, Spinnen und Weben, Quilten, Holz- und Metallarbeiten, Seiden- und Glasmalen, Schmuck-Herstellen, Malen und Zeichnen bis hin zum Töpfern. Neben der reinen Messe, in der rund 500 Aussteller ihre Kreativprodukte präsentieren und erklären, werden den Besuchern zahlreiche interaktive Sonderschauen und Kreativ-Workshops angeboten, die zum Mitmachen einladen.

Der Bus startet morgens mit verschiedenen Abfahrtsorten, wieAltenkirchen, Wissen und Betzdorf. Die Rückfahrt ist gegen 17:00 Uhr ab der Westfalenhalle Dortmund geplant. Der Tag auf der Messe steht zur freien Verfügung. Die Teilnehmergebühr beträgt 33 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.