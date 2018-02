Veröffentlicht am 18. Februar 2018 von wwa

DAADEN – Jahreshauptversammlung des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Daaden-Biersdorf – Kein Stillstand im Verein – Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Daaden-Biersdorf wurde nicht nur auf das vergangene Geschäftsjahr zurückgeblickt. Auch das Großprojekt für 2018 und ein neuer Vorstand waren wichtige Themen. – Maximilian Dommus schied aus seinem Amt als 1. Vorsitzender freiwillig aus. Auch die Position des Kassierers musste nach dem Ausscheiden von Hendrik Sturm neu besetzt werden. Im Rahmen der Mitgliederversammlung konnte entschieden werden, dass Nico Ermert den Posten des 1. Vorsitzenden übernimmt. Die somit freigewordene Position des 2. Vorsitzenden besetzt Peter Junghans, die Arbeit des Kassierers übernimmt ab sofort Patrick Künkler. Nach dem Ausscheiden eines Kassenprüfers haben in Zukunft Steffen Hilberg und Nikki Junghans dieses Amt inne.

Im vergangenen Jahr unterstützte der Förderverein den Löschzug mit der Anschaffung einer Motorkettensäge für den Rüstwagen. Außerdem erhielt jedes aktive Feuerwehrmitglied ein T-Shirt mit dem Logo, das bereits auf den im Vorjahr beschafften Softshell-Jacken aufgebracht ist. In Eigenleistung beschafften sich die Kameradinnen und Kameraden hierzu weitere Modelle wie Poloshirts, Pullover oder Sweatjacken.

Durch die Teilnahme an der Aktion „Du und dein Verein“ der ING Diba in 2017 konnte eine Spende von 1.000 Euro verzeichnet werden. Diese wurden in das neue Großprojekt des Fördervereins investiert – ein Imbissanhänger soll in naher Zukunft die alte Holzhütte ersetzen, mit der auf dem Herbstfest Geld für die Vereinskasse erwirtschaftet wurde.

Foto: (v.l.): Rudolf Weber (Ehrenvorsitzender), Patrick Künkler (Kassierer), Maximilian Dommus, Florian Michael Becker (Geschäftsführer), Nico Ermert (1. Vorsitzender), Nikki Junghans (Kassenprüferin), Steffen Hilberg (Kassenprüfer) und Erwin Buchner (Beisitzer Alters- und Ehrenabteilung)