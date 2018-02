Traditioneller Bürgerempfang der SPD

Veröffentlicht am 18. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Katharina Barley referiert beim traditionellen Bürgerempfang der SPD, in der Aula der Landesschule für Blinde – Bürgermeister Michael Mang begrüßte viele Parteigenossen, Kreisbürgermeister und reichlich Mitglieder, der im Stadtrat von Neuwied vertretenden Parteien. Von Ex-Bürgermeister Scherrer bis Ex-Landrat Kaul, über die amtierenden politischen Spitzenvertreter aus Kreis und Stadt war alles vertreten, nicht zuletzt um die Ministerin für Arbeit und Familie zu erleben, die als Referentin über das Thema Kinderrechte und Kinderarmut und den aktuellen Themen der Koalitionsverhandlungen berichtete. Die Ministerin, die in Köln geboren und aufgewachsen ist, jetzt mit ihrer Familie in Trier lebt, ist seit 2. Juni 2017 zur Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ernannt. Momentan ist sie auf Promotionstour, um für ein Ja zur GroKO zu werben.

Nicht ohne Stolz berichtete sie, wie viel soziale Verbesserung für Familien, Rentner und Auszubildende in diesem ausgehandelten Vertrag steckt. Dabei klingt sie überzeugend, denn sie kennt die Sorgen vieler Alleinerziehender. Sie weiß, dass man als Frau und Mutter im Beruf eine Kita braucht und dass man das Beste für Kinder herausholen muss, denn Kinder sind unserer Zukunft. Das hatte bei der Begrüßung schon Bürgermeister und Sozialdezernent Michael Mang angesprochen. Mit dem Schlusswort von Sven Lefkowitz, wäre die Veranstaltung eigentlich am Ende gewesen. Die Ministerin blieb noch, so, wie viele Besucher, die noch eine Weile in lockerer Atmosphäre mit Freunden, Kollegen, Vertretern der Stadtspitze, Polizei und Feuerwehr, um noch das ein oder andere Wort zu wechseln. Nun hoffen die Genossen am Rhein, dass die Abstimmung zur GroKo positiv ausfällt und all die guten Neuerungen auch umgesetzt werden können. (ebam) Fotos: Rekceb