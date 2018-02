Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Datenschutz und Fachkräfte im Fokus – Von der neuen Datenschutz Grundverordnung der EU über Industrie 4.0 bis hin zu Netzwerkveranstaltungen in der Region zur Gewinnung von Fachkräften: diese Themen standen im Fokus des letzten Zusammentreffens der Lenkungsgruppe der Brancheninitiative Metall.

Die Brancheninitiative Metall (BIM) ist ein Netzwerk von Betrieben aus den Bereichen Metall- und Maschinenbau mit Sitz im Kreis Altenkirchen. Der sogenannten Lenkungsgruppe gehören neben verschiedenen Unternehmern auch die Universität Siegen und das Technologie-Institut für Metall und Engineering GmbH (TIME) in Wissen an. Organisiert werden die Treffen von der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU stellt die Unternehmen vor hohe Herausforderungen, war die einhellige Meinung in der Lenkungsgruppe. Mit der Verordnung, die ab dem 25. Mai angewendet werden muss, sollen die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden. Ziel ist zum einen, den Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU sicherzustellen, zum anderen den freien Datenverkehr innerhalb des EU-Binnenmarktes zu gewährleisten.

Die Wirtschaftsförderung vermittelte den Teilnehmern Ansprechpartner zur Unterstützung und Beratung und wird diese über ihren Newsletter den Betrieben im Kreis Altenkirchen zugänglich machen. Aus dem Bereich „Industrie 4.0“ berichtete Thomas Imhäuser, Geschäftsführer der Firma AMS in Elkenroth, über das Mittelstand 4.0-Projekt der Brancheninitiative, das in seinem Unternehmen zur Optimierung von Prozessen erfolgreich umgesetzt wurde. Zu diesem Thema plant die Wirtschaftsförderung weitere Veranstaltungen und Aktivitäten.

Zum Thema Gewinnung und Sicherung von Fachkräften kündigte Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen, die nächste große Veranstaltung an. Beim sogenannten „Professoren-Netzwerk“ werden erstmals Unternehmen, interessierte Schülerinnen und Schüler der MINT-Fächer sowie Professoren aus dem Ingenieurbereich kreisnaher Hochschulen zusammen kommen. Im Einzelnen sind dies die Hochschulen Bonn Rhein-Sieg und Koblenz, die Universität Siegen sowie die Technischen Hochschulen Bingen und Köln. Die Auftaktveranstaltung findet am 1. März im Kulturwerk in Wissen statt.

Die Sitzung der Lenkungsgruppe fand dieses Mal bei der Firma Robecco, in Horhausen statt. Robecco realisiert technologisch innovative Steuerungen und Systeme für den vorbeugenden Explosionsschutz. Mit dem Einsatz der Produkte von Robecco werden Gas- und Staubexplosionen effektiv verhindert. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter und nahm erstmals an dem Treffen der Lenkungsgruppe teil.

Die Teilnahme an Veranstaltungen und Projekten der BIM-Lenkungsgruppe sind offen für alle Unternehmen im Kreis Altenkirchen. Wer Interesse hat, kann die Wirtschaftsförderung des Kreises kontaktieren unter Telefon 0 26 81/ 81 39 00 oder per Email an wirtschaftsfoerderung@kreis-ak.de.