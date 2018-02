Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

DAADEN – Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall in Daaden schwer verletzt – Ein 37jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde bei einem Verkehrsunfall in Daaden am Donnerstag, 15. Februar, gegen 14:10 Uhr schwer verletzt. Der Mann hatte von der Saynischen Straße kommend den Kreisverkehrsplatz befahren und hatte die Absicht die Ausfahrt in Richtung Hachenburger Straße zu nehmen. Ein 62jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Betzdorf Straße kommend in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem bevorrechtigten Kradfahrer. Der Rollerfahrer kam zu Fall und zog sich Frakturen zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.