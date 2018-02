Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl eines Heizgerätes aus Rohbau – Im der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14. auf 15. Februar, entwendeten bisher unbekannte Täter aus dem in der Saynstraße 23 in Hachenburg befindlichen Rohbau ein gelbes Heizgerät der Marke Wacker Neuson, Typ HE 15. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.