17. Februar 2018

BONN – Foto-Fahndung: Polizei sucht Wohnungseinbrecher – Wer kennt diese Männer? Auf frischer Tat fotografiert – Die Polizei veröffentlicht Kameraaufnahmen von zwei bislang unbekannten Männern und bittet um Hilfe. Die Tatverdächtigen sollen nach bisherigem Erkenntnisstand am frühen Abend des 07. Dezember 2017 in ein Einfamilienhaus in Bonn-Röttgen eingebrochen sein. Gegen 18:45 Uhr verschafften sich die Männer demnach Zutritt zum Haus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Täter entwendeten eine Uhr und Schmuck. Bei der Tatausführung wurden sie von einer Kamera aufgenommen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Männer geführt haben, werden auf richterlichen Beschluss Bilder von ihnen veröffentlicht. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen. Quelle: Polizei