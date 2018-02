Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ärztenachwuchs im Landkreis Altenkirchen: Famulaturförderung ist gestartet – Seit dem 1. Januar können bis zu zehn Famulanten eine Förderung in Höhe von einmalig 500 Euro für ihre Hausarztfamulatur erhalten, wenn sie diese in einer Praxis im Kreis Altenkirchen ableisten. Als erster Famulant erhielt nun Martin Klauke diese Förderung. Der Würzburger Medizinstudent absolviert noch bis Anfang März seine Hausarztfamulatur in der Praxis der Wissener Ärzte Michael Theis und Kian-Larissa Ferdows-Theis und kann sich durchaus vorstellen, später einmal eine Landarztpraxis im Westerwald zu übernehmen.

Landrat Michael Lieber hieß den Medizinstudenten persönlich in der Praxis Dres. Ferdows-Theis in Wissen willkommen. Der Landrat erhofft sich durch die Famulaturförderung einen Anreiz für junge Mediziner in die Region zu kommen und die Arbeit als Landarzt kennen zu lernen: „Wir müssen das angestaubte Image des Landarztes verbessern. Nur wenn die Studenten aus eigener Erfahrung erleben, wie vielfältig und spannend die Arbeit in einer guten Praxis auf dem Land ist, können wir sie nach dem Studium davon überzeugen, zu uns zu kommen.“

Die Famulatur ist ein durch die Approbationsordnung für werdende Ärzte geregeltes Praktikum und dauert insgesamt vier Monate. Die angehenden Mediziner müssen davon zwei Monate in der stationären Patientenversorgung, einen Monat in der ambulanten Patientenversorgung und einen weiteren Monat in der hausärztlichen Patientenversorgung ableisten. Die Famulatur ist im klinischen Teil des Studiums, nach bestandenem Physikum und bis zum Beginn des praktischen Jahres zu absolvieren.

Um möglichst viele junge Mediziner in die Region zu locken, hat sich auch die Kreisärzteschaft entschlossen einen weiteren Fördertopf zu stiften. Ab sofort können Studenten für eine Famulatur in den Krankenhäusern Altenkirchen-Hachenburg oder Kirchen ebenfalls einmalig 500 Euro beantragen. Ansprechpartner für die Förderung der Krankenhausfamulatur ist der Obmann der Kreisärzteschaft, Dr. Michael Theis, Telefon: 0 27 41/ 30 68.

Das Antragsformular für die Famulaturförderung des Landkreis Altenkirchen erhalten Studierende bei Jennifer Siebert, Koordinatorin des „Netzwerks Ärztliche Versorgung im Kreis Altenkirchen“, Email: jennifer.siebert@kreis-ak.de, Telefon: 0 26 81/ 81 20 89. Das Formular kann auch auf der Homepage des Landkreises Altenkirchen heruntergeladen werden.

Foto (v.l.): Die Praxisinhaber Dr. Michael Theis und Dr. Kian-Larissa Ferdows-Theis, Famulant Martin Klauke, Landrat Michael Lieber, Stadtbürgermeister Berno Neuhoff und Jennifer Siebert, Koordinatorin des Netzwerks „Ärztliche Versorgung im Landkreis Altenkirchen“.