Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Berufsbegleitende Weiterbildung „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung“ startet in Altenkirchen – Umfassende und aktuelle Kenntnisse der Finanzbuchführung gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen, um betriebliche Buchungsvorgänge gezielt bearbeiten und sinnvoll auswerten zu können. Dazu bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen seit 2012 entsprechende Xpert Business-Kurse an, die fundierte kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Fähigkeiten, vom Einstieg bis zum professionellen Niveau, vermitteln.

Das Modul „Finanzbuchführung 1“, der klassische Einstieg für eine berufliche Qualifikation im kaufmännischen Bereich, startet am Samstag, 3. März. Insgesamt 12 Termine umfasst das Angebot, jeweils samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Im Kurs werden grundlegende Kenntnisse der Buchführung vermittelt und Einblicke in die steuerlichen Pflichten eines Unternehmens geschaffen. In zahlreichen Beispielen und Übungsaufgaben aus der betrieblichen Praxis wird das neu erworbene Wissen von den Teilnehmenden direkt eingesetzt und geübt. Zielgruppe sind Personen, die zeitgemäße und praxisrelevante Kenntnisse der Finanzbuchführung erwerben und betriebliche Buchungsvorgänge gezielt bearbeiten und sinnvoll auswerten möchten.

Kursleiter ist Holger Telke. Er ist seit seinem Studienabschluss als Diplomkaufmann 1997 in der Erwachsenenbildung tätig. Er unterrichtete unter anderem für die Handwerkskammer Aachen und die IHK Aachen und Bonn angehende Handwerks- und Industriemeister sowie Fachkaufleute in allen Fächern zum Thema Betriebswirtschaftslehre und Recht. Für die Volkshochschule Jülich hat er über drei Jahre betriebswirtschaftliche Xpert-Kurse gegeben.

Die Kursgebühr beträgt 220 Euro auf Grundlage von acht Teilnehmenden. Darin enthalten ist das Schulungsmaterial. Je nach individuellen Voraussetzungen kann eine anteilige staatliche Förderung bis zu 50 Prozent der Kosten über den rheinland-pfälzischen QualiScheck oder die bundesweite Bildungsprämie beantragt werden. Interessenten können sich über das Kurs- und Zertifikatssystem im Internet unter www.xpert-business.eu informieren oder umfangreiches Informationsmaterial zu Xpert Business und den Fördermöglichkeiten bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen Telefon: 0 26 81 81- 22 11, Email: kvhs@kreis-ak.de anfordern.

Foto: Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, und Kursleiter Holger Telke präsentieren die Xpert Business-Kurse: am 3. März startet das Modul Finanzbuchführung 1.