Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Gemeinsam der Innenstadt neue Impulse geben – OB Einig lädt ein: Initialzündung zur zukunftsfähigen City –Die Innenstadt ist das Herz Neuwieds. Aber dieses Herz braucht dringend neue Impulse, es braucht wieder mehr Flair und mehr attraktive Angebote von Handel und Gastronomie. Nach Überzeugung von Oberbürgermeister Jan Einig ist die Entwicklung der zukunftsfähigen City eine Aufgabe vieler, die nur in gemeinsamer Anstrengung gelingen kann. Einig will zur Initialzündung die verschiedenen Akteure an einen Tisch zu holen und lädt daher für Dienstag, 27. Februar, 18:30 Uhr, in die Stadthalle Heimathaus ein.

Kommen kann jeder, der daran mitarbeiten möchte, der Neuwieder City einen positiveren Anstrich zu geben: Bürgerinnen und Bürger, Gebäudeeigentümer, Gewerbetreibende, Gastronomen oder Vereine und Verbände. Die Stadtverwaltung hat für den Auftaktabend ein besonderes Format vorbereitet. Wie sieht das aus? Die Teilnehmer tragen in verschiedenen Workshops Probleme und Potentiale zusammen, bringen ihre Ideen und Lösungsvorschläge ein und entwickeln so das weitere Vorgehen. Denn es wird nicht bei dieser einen Veranstaltung bleiben. Vielmehr sollen auf Dauer mehrere gemeinsam erarbeitete Projekte nicht nur geplant, sondern auch umgesetzt werden. Im Idealfall entsteht so ein dauerhaftes Netzwerk innerstädtischer Akteure.

„Die Neuwieder City hat nach wie vor viel Potenzial“, ist sich Oberbürgermeister Einig sicher. „Es müssen nur viele an einem Strang ziehen und sich für eine lebendigere und attraktivere Innenstadt engagieren.“