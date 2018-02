Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wieso – Weshalb – Warum? Workshop zum Thema „Grenzerfahrungen und Scheitern“ in Altenkirchen für in der Jugendarbeit Tätige – Jugendliche machen unterschiedliche Erfahrungen des Scheiterns: Leistungsdruck in der Schule, dem sie nicht gewachsen sind, Zerbrechen von Freundschaften und Liebesbeziehungen, sowie Veränderungen im Lebensumfeld und Herausforderungen in der Berufswahl.

Um mit diesen Grenzerfahrungen und dem Scheitern umgehen zu können, bietet das Kreisjugendamt in Kooperation mit der Kreisjugendseelsorge einen Workshop für haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit, Schulsozialarbeiter, Lehrerkräfte, Eltern und Interessierte an. Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 13. März von 19:00 bis 21:00 Uhr statt und möchte Orientierung in Lebensfragen Jugendlicher anbieten, sowie Möglichkeiten zur Entscheidungsfindung aufzeigen.

Wie gehe ich mit Grenzerfahrungen um? Warum gehört die Erfahrung des Scheiterns dazu? Welche Perspektiven aus biblischer Sicht gibt es im Umgang mit Grenzen und Krisen? Diese Fragen und mehr beantworten die Referenten Daniela Ossowski, Jugendreferentin und Leiterin des Fachbereichs Katechese und Spiritualität der Katholischen Jugendagentur Bonn und Thomas Taxacher, Pfarrer und Kreisjugendseelsorger für die Kreisdekanate Rhein-Sieg-Kreis und Altenkirchen.

Der Workshop findet in der Jakobusstube des Pfarrzentrums St. Jakobus, Rathausstraße 9 in 57610 Altenkirchen statt. Er hat die Anerkennung für JugendleiterCard Juleica. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Es wird kein Teilnehmerbeitrag erhoben.

Anmeldungen richten Interessierte bitte bis 6. März direkt an Thomas Taxacher, per Email unter thomas.taxacher@kja.de oder telefonisch unter 0176/ 82 28 68 46.

Foto: Veranstalter Thomas Taxacher (l.) und Daniela Ossowski bieten am 13. März den Workshop Grenzerfahrung und Scheitern bei Jugendlichen für in der Jugendarbeit Tätige in Altenkirchen an.