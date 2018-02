Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

MAINZ – Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz überreicht Spende an gemeinnützige Einrichtungen – Für gewöhnlich ist das Landeskriminalamt (LKA) mit der vorbeugenden Bekämpfung und Verfolgung von Straftaten in Rheinland-Pfalz beschäftigt, doch war das LKA in anderer Mission unterwegs, nämlich für die gute Sache. 1.000 Euro wurden zu wohltätigen Zwecken an verschiedene Einrichtungen überreicht. Das Geld wurde im vergangenen Jahr im Rahmen der behördeninternen Weihnachtsfeier erlöst.

Die Spende überreichte der stellvertretende Behördenleiter Achim Füssel an drei Einrichtungen: die Kindertagesstätte in der Kreyßigstraße, den Tierschutzverein Mainz und den Deutschen Kinderschutzbund/Orts- und Kreisverband Mainz. Frau Dill, Leiterin der Kindertagesstätte, und Frau Ayhan, Vorsitzende des Elternbeirates, sowie die beiden Tierpflegerinnen Frau Roth und Frau Lau berichteten eindrucksvoll über ihre gemeinnützige Tätigkeit und wie wichtig Spenden für die tägliche Arbeit sind. Auch Frau Gutsch, Geschäftsführerin des Mainzer Kinderschutzbundes, und Frau Thiery, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, gaben einen lebendigen Einblick in ihre aktuellen Projekte und freuten sich über den Spendenbetrag. Quelle: Polizei