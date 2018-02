Veröffentlicht am 17. Februar 2018 von wwa

PUDERBACH – BBP: Bauch Beine Po Kurs im KSC Puderbach – Die drei magischen Worte für jede Frau. – Bauch Beine Po, jetzt unverbindlich Testen im KSC Puderbach. Oder auch einen der anderen Kurse wie Tai Chi, Jumping Fitness, TABATA, Pilates etc. Das speziell auf Problemzonen abgestimmte Workout trainiert die Bereiche, die jeder Person wirklich wichtig sind. In effektiven Übungen werden Bauch, Beine und Gesäßmuskeln in Form gebracht und nicht nur das. Der Kurs ist ein Ganzkörperprogramm in dem genauso Arme, Brust etc. trainiert werden.

Dazu kommt eine angenehme Atmosphäre, gute Musik und viel Spaß. Übungsabende jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr im KSC in Puderbach, Auf der Held 11. Anmeldungen wie zu jedem Kurs per Telefon: 02684-956000, Email info@ksc-puderbach.de, Facebook www.facebook.de/kscpuderbach oder direkt vor Ort. Aktuelle Videobeiträge auf www.youtube.de/kscpuderbach. Foto: BBP Kurs im KSC Puderbach