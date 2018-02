In Hövels wurde die B 62 zu schmal

Veröffentlicht am 16. Februar 2018 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Hövels – Am Mittwochnachmittag, 14. Februar, gegen 15:50 Uhr, befuhren ein 23jähriger Fahrzeugführer eines Renault Clio und ein 22jähriger Fahrzeugführer eines Audi A 3 in einer Fahrzeugschlage hintereinander die B 62 von Wissen kommend in Richtung Betzdorf. Der Renault-Fahrer scherte zum Überholen aus, ohne auf den bereits überholenden Audi zu achten. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.