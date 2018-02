Zehn waren zu schnell

Veröffentlicht am 16. Februar 2018 von wwa

HACHENBURG – Geschwindigkeitsmessung an Grundschule Hachenburg – Am Mittwoch, 14. Februar, in der Zeit zwischen 12:00 und 13:15 Uhr, wurde eine Geschwindigkeitsmessung in der 30er-Zone vor der Grundschule in Hachenburg durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt zehn Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, ein 37Jähriger war zudem alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs. Diesem wurde ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.