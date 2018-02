Veröffentlicht am 16. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fuchs Personal spendet 3.000 Euro für Hospizverein Altenkirchen – Ein großer goldener Geschenkkarton wurde symbolisch für die Spende von 3.000 Euro im Hospizbüro von dem Geschäftsführer der Fuchs Personal GmbH, Bernd Enders und der Niederlassungsleiterin Altenkirchen Beate Müller, an den Vorsitzenden des Hospizvereins, Dr. Holger Ließfeld, übergeben. Damit möchte die Fuchs Personal GmbH die vielfältige Hospizarbeit vor Ort unterstützen. In einem Vorgespräch hatte sich Beate Müller eingehend bei den hauptamtlichen Kräften des Hospizvereins über die Arbeit informiert, denn es ist dem Unternehmen ein Anliegen die Spenden gut angelegt zu wissen. So entstand auch bei der Spendenübergabe bei Kaffee und Brötchen ein anregender Austausch über die jeweiligen Arbeitsfelder und bereicherte alle Anwesenden. Bereits zum dritten Mal unterstützt Fuchs Personal karitative Einrichtungen anstatt Kundenweihnachtsgeschenke zu machen. Der Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Hospizvereins Altenkirchen wächst stetig und wird die Spende dankbar für die Unterstützung der schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihrer Zugehörigen einsetzen, sowie für das Projekt Hospiz macht Schule, Trauerbegleitung und vieles mehr.