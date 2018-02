Veröffentlicht am 18. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisweite Veranstaltungsreihe „Erinnern und Lernen“ erinnert an das Kriegsende in der Region – Überblick März bis Mai – Ab Ende März veranstaltet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen wieder verschiedene Exkursionen, die sich auf die Spuren der letzten Kriegsmonate in der Region begeben. Ralf Anton Schäfer (Foto) aus Betzdorf, der auch Autor des Buches „Das Kriegsende in der Heimat“ ist, begleitet die Veranstaltungsreihe „Erinnern und Lernen“ wieder fachkundig mit zahlreichen Exkursionen in der Region.

Damit soll die Geschichte vor Ort erlebbar gemacht werden. Interessierte haben so die Möglichkeit sich an die Vergangenheit zu erinnern und gleichzeitig die Chance, aus der Geschichte zu lernen.

Die Exkursionen im 1. Halbjahr im Überblick:

Tagesfahrt nach Remagen, Samstag, 17. März, 10:00 Uhr; Kosten circa 25 Euro. Kriegsgräberstätte Ittenbach/ Friedensmuseum in Remagen/Kampfgebiet bei dem Flugplatz Eudenbach. Treffpunkt: Parkplatz Weyerdamm, Altenkirchen.

Exkursion „Kloster Ehrenstein bei Neustadt a. d. Wied“, Samstag, 24. März, 14:00 Uhr. Treffpunkte: 13:00 Uhr Parkplatz der KVHS in Altenkirchen; 13:30 Uhr Ortseingang Flammersfeld -Parkplatz bei Norma; 14:00 Uhr Parkplatz bei Kloster Ehrenstein.

Exkursion „Kampf um die Festung Uckerath“: Samstag, 31. März, 14:30 Uhr, Treffpunkte: 13:30 Uhr Parkplatz der KVHS in Altenkirchen; 14:00 Uhr Edeka-Markt in Weyerbusch, 14:30 Uhr Kriegsgräberstätte in Uckerath.

Exkursion „Letzte Gefechte bei Weyerbusch“: Samstag, 7. April, 14:30 Uhr; Der Treffpunkt in Weyerbusch wird zeitnah bekannt gegeben.

Exkursion „Panzersperre bei Schöneberg“: Samstag, 14. April, 14:30 Uhr. Der Treffpunkt in Schöneberg wird zeitnah bekannt gegeben.

Exkursion „Panzer bei Bachenberg und Busenhausen“: Samstag, 21. April, 14:30 Uhr. Treffpunkt: Friedhof Bachenberg.

Exkursion „Weitefeld – der amerikanische Vorstoß auf den Ort (Teil 1)“: Samstag, 28. April, 14:30 Uhr. Treffpunkt: Sportplatz in Weitefeld.

Exkursion „Weitefeld – das letzte Gefecht (Teil 2)“: Samstag, 5. Mai, 14:30 Uhr. Treffpunkt: K111, am Feldweg bei der Firma Mubea in Weitefeld.

Exkursion „Truppenübungsplatz Stegskopf bei Nisterberg“: Samstag, 12. Mai, 14:30 Uhr. Treffpunkt: Am Friedhof in Nisterberg.

Für die Exkursionen wird jeweils eine Teilnehmergebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen. Hier sind auch weitere Informationen erhältlich.