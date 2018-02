Kreismusikschule lädt zu Kammerkonzerten in Altenkirchen und Betzdorf ein

Veröffentlicht am 19. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/BETZDORF – Kreismusikschule lädt zu Kammerkonzerten „Old wine in new bottles“ am Sonntag, 25. Februar ein – Holzblasinstrumente in ganzer Bandbreite spielen besonderes Programm – Es ist nicht wirklich alter Wein, den die Kreismusikschule bei ihrem nächsten Konzert offerieren will, sondern vielmehr ein gehaltvolles Glas. Denn der Titel „Old wine in new bottles“ verspricht ein Kammerkonzert der besonderen Art. Am Sonntag, 25. Februar, konzertieren die Holzbläser unter den Lehrkräften der Kreismusikschule gleich zweimal: um 11:00 Uhr zur Matinée im Wilhelm-Boden Saal (Raum 111, 1. OG Altbau) der Kreisverwaltung und zur Serenade um 16:00 Uhr im Barbarasaal der Stadthalle in Betzdorf.

Die Besetzung mit allen Holzblasinstrumenten, also Fagott, Oboe, Flöte, Klarinette und Saxophon, ergänzt um Horn und Klavier, verspricht ein besonderes Konzert, das so in der Region nicht oft zu hören ist. Das Programm wird eine kurzweilige Musikstunde bereiten: Musik aus unterschiedlichen Epochen von Franz Schubert über Doppler bis hin zu Zeitgenossen, Ragtimes, Rumba und Rondo, und ein steter Wechsel der Besetzungen von Trio bis hin zum Doppelquintett.

Im Zentrum vieler Beiträge stehen das Fagott und Kontrafagott, das neuerdings auch an der Kreismusikschule unterrichtet wird und die Familie der Holzbläser damit komplettiert hat. Hinter dem Titel des Konzerts „Alter Wein in neuen Gläsern“ verbirgt sich übrigens eine zeitgenössische Bearbeitung britischer Volkslieder, die in einer Doppelquintett-Besetzung das Finale des Konzerts bilden wird.

Die Pädagogen der heimischen Musikschule werden zusammen mit musikalisch versierten Gästen unter Beweis stellen, dass sie alle auch ausgezeichnete Musiker sind. Die Besucher können sich auf ein insgesamt kurzweiliges Konzert freuen, bei dem die Holzblasinstrumente voll zur Geltung kommen.

Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Schüler und Schülerinnen der Musikschule haben freien Eintritt. Weitere Informationen gibt das Büro der Kreismusikschule gerne unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de. Foto: Veranstalter – Kreismusikschule