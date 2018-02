Veröffentlicht am 15. Februar 2018 von wwa

HACHENBURG – „VRmobil“: Kleinwagen suchen neuen Besitzer – Westerwald Bank spendet auch in diesem Jahr wieder bis zu sechs VW up an soziale und kulturelle Einrichtungen – Bewerbungsfrist bis Anfang April – Die Westerwald Bank macht mobil und verschenkt bis zu sechs Kleinwagen VW up an Kirchengemeinden, soziale, karitative und kulturelle Einrichtungen und Vereine innerhalb ihres Geschäftsgebietes. Die Aktion „VRmobil“ wird bundesweit von den Volks- und Raiffeisenbanken in Kooperation mit den genossenschaftlichen Gewinnsparvereinen durchgeführt, aus deren Erlösen die Fahrzeuge finanziert werden. Allein die Westerwald Bank hat rund 12.000 Gewinnsparer. Ein Viertel jedes Loseinsatzes wandert in gemeinnützige Projekte und an Institutionen in der Region. Der Rest wird gespart. Die Ausschüttung des Sparanteils erfolgt nach Ablauf des Gewinnsparjahres einmal jährlich im Dezember an den Gewinnsparer.

„Bereits im vergangenen Jahr konnten wir sechs Fahrzeuge an entsprechende Einrichtungen übergeben, die nun im Dienst der guten Sache unterwegs sind. Wir freuen uns, dass wir hier im Westerwald die Möglichkeit haben, soziales oder kulturelles Engagement auf diese Weise zu unterstützen. Die genossenschaftliche Idee steht schließlich für Solidarität und Förderung der Region“, unterstreicht Julia Groß, Leiterin Marketing & Digitalisierung der Westerwald Bank.

Was Kirchengemeinden, Sozialdienste, Behinderteneinrichtungen oder Kulturinitiativen und -vereine tun müssen, um eine Chance auf einen Kleinwagen zu bekommen, ist schnell erklärt. Zunächst: Sie müssen ihren Sitz im Geschäftsgebiet der Westerwald Bank haben bzw. hier aktiv sein und gemäß Abgabenordnung steuerbegünstigt und förderungswürdig sein. Das lässt sich durch einen aktuellen Freistellungsbescheid des Finanzamtes belegen. Außerdem ist ein Bewerbungsformblatt einzureichen. Der Vordruck steht über die Homepage der Westerwald Bank zum Download bereit: www.westerwaldbank.de/vrmobil. Hier werden unter anderem die Aufgaben und Ziele des Vereins oder der Institution sowie der geplante Einsatzzweck des Fahrzeugs erfragt. „Das alles lässt sich in wenigen Sätzen und mit überschaubarem Aufwand für die Bewerber darstellen. Alle Bewerbungen, die die formellen Bedingungen erfüllen, werden dann von einer Jury unserer Bank gesichtet und am Ende wird eine Auswahl getroffen“, erläutert Julia Groß.

Bewerbungsschluss ist der 6. April 2018. Die Auslieferung der Fahrzeuge soll in Abhängigkeit von der Lieferzeit im Sommer 2018 erfolgen. Für weitere Informationen hat die Westerwald Bank eine Hotline eingerichtet, die unter 02662 961-350 erreichbar ist. Email Anfragen können an vrmobil@westerwaldbank.de gerichtet werden.