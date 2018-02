Veröffentlicht am 15. Februar 2018 von wwa

DIERDORF – Vollsperrung der L 266 vom 19. Februar bis 10. März zwischen den Einmündungen B 413 und L 258 (Kreisverkehrsplatz Anschlussstelle A3) – Zur Durchführung notwendiger Baumfällarbeiten ist es zwingend erforderlich, die L 266 zwischen den Einmündungen B 413 und L 258 (Kreisverkehrsplatz Anschlussstelle A3) vom 19. Februar bis voraussichtlich 10. März in beiden Fahrtrichtungen voll zu sperren. Die Umleitungsstrecke über die L 258 in Richtung Dierdorf und über die B 413 zurück in Richtung Kleinmaischeid (und umgekehrt) wird entsprechend ausgeschildert.