Veröffentlicht am 15. Februar 2018 von wwa

BONN – Radarkontrollen im Bereich Bonn vom 19. bis 23. Februar – Die Messstellen der Geschwindigkeitskontrollen vom 19. bis zum 23. Februar 2018. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Montag, 19. Februar: In Bonn auf der Graurheindorfer Straße und auf der Adenauerallee, in Königswinter auf der L268 (Sandscheid) und in Bad Honnef auf der L247 (Rottbitze).

Dienstag, 20. Februar: In Bonn auf der Pützchens Chaussee (Beuel) und auf der L16 (Geislar), in Königswinter auf der Dissenbachtalstraße (Stieldorf) und in Meckenheim auf der L261.

Mittwoch, 21. Februar: In Königswinter auf der L268 (Bellinghausen) und in Bonn auf der B56, Siebenmorgenweg (Beuel), in Bornheim auf der Bahnhofstraße (Sechtem) und in Bad Godesberg auf der Zanderstraße.

Donnerstag, 22. Februar: In Bad Honnef auf der Rottbitzer Straße und in Bonn auf der Niederkasseler Straße (Beuel), der Ürziger Straße (Friesdorf) und auf dem Ippendorfer Weg (Lengsdorf).

Freitag, 23. Februar: In Swisttal auf Heidgesweg/K52 (Miel), in Bonn auf dem Ippendorfer Weg (Lengsdorf), in Bornheim auf der Metternicher Straße (Rösberg) und in Königswinter auf der L268

(Sandscheid). Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamtem Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.