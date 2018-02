Veröffentlicht am 16. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yogawochenende in Kooperation von Haus Felsenkeller und Kunsthaus Wäldchen – Vom 09. bis 11. März findet ein Wochenende im Zeichen des Satsang-Yoga statt. Deev Datta (Yoga-Lehrer aus Indien) ist seit Kurzem in Deutschland aktiv und widmet diese Kooperationsveranstaltung ganz der geistigen und körperlichen Wahrnehmung. Durch Yogaübungen, Tiefenatmung, Meditation und Entspannung sowie yogisches Essen und Gespräche wird die Satsang-Yoga Philosophie kennengelernt. Sowohl Anfänger/innen als auch Fortgeschrittene sind herzlich eingeladen. Der Beginn ist am Freitag um 17:00 Uhr und das Programm endet am Sonntag um 16:00 Uhr.

Die Kursgebühr beträgt 200 Euro (inkl. Vollverpflegung, zzgl. Übernachtung). Sie können aus unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten wählen. Bei Bedarf mit dem Kunsthaus Wäldchen Kontakt aufnehmen.

Veranstaltungsort ist das Kunsthaus Wäldchen, Wäldchen 1, 57537 Forst (http://www.kunsthaus-waeldchen.de/cms/). Informationen und Anmeldung im Kunsthaus Wäldchen, Telefon: 02292 7477 www.wildpotential.org/workshopretreatcourses