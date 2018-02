Gebärdencafe für Gehörlose und Schwerhörige

Veröffentlicht am 22. Februar 2018 von wwa

OBERBIEBER – Zum nächsten Gebärdencafe für Gehörlose, Schwerhörige und hörende Interessenten lädt Informa gGmbH, Im Mühlengrund 3 in Neuwied–Oberbieber am Samstag, 03. März ab 16:00 Uhr ein. Bei Kaffee, Kuchen und herzhaften Snacks wird es dieses Mal um das Thema „Ostertraditionen“ gehen. Neben dem Schmücken eines Osterbaumes wird auch eine kleine Gebärdeneinheit zum Üben von frühlingshaften Gebärden angeboten. Anmeldung unter 02631/9171-10 oder per Mail an hhawacker@informa.org