Veröffentlicht am 13. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Jecken ließen die Boulekugeln in den Goethe-Anlagen rollen – Der Bouleplatz in den Goethe-Anlagen erfreut sich seit geraumer Zeit großer Beliebtheit. Regelmäßig treffen sich dort die Freunde dieses aus Frankreich importierten Sports. Und das gilt auch für die närrischen Tage. So kamen am Karnevalssamstag zahlreiche, zum Teil farbenfroh verkleidete Spieler zusammen, um ihrem Hobby zu frönen. Die „Boule-Jecken“ erlebten einen fröhlichen Nachmittag mit interessanten Spielen, heißen Getränken und leckeren Berlinern.