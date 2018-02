Veröffentlicht am 14. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Vermessungs- und Katasteramt geschlossen – Die Servicestelle des Vermessungs- und Katasteramtes Westerwald-Taunus im Verwaltungshochhaus an der Engerser Landstraße 17 in Neuwied bleibt am Dienstag, 20. Februar, geschlossen. Dies teilt der Behördenleiter mit.