Astrologiekurs mit Thomas Kagermann in Forstmehren

FORSTMEHREN – Astrologiekurs mit Thomas Kagermann 21. und 22.April in Forstmehren – Thomas Kagermann ist nicht nur ein spezieller Musiker, sondern darüber hinaus auch ein Spezialist in Sachen Astrologie. Am Wochenende, Samstag und Sonntag, 21. und 22. April dreht sich in seiner Musikkuppel in Forstmehren alles um das Thema Astrologie: Es beginnt mit einem kurzweiligen Eröffnungsvortrag mit dem Titel: ,,Warum es im alten China verboten war die Geburtszeit des Kaisers bekannt zu geben“ – eine anschauliche, mitunter sehr erheiternde Einführung in die Grundbegriffe der Astrologie.

Es folgen Horoskopbetrachtungen von Personen aus dem öffentlichen Leben (u.a. ein Horoskopvergleich Donald Trump/Hillary Clinton) bis hin zur möglichen Beantwortung von Fragen von Teilnehmern zu ihren persönlichen Horoskopen.

Kagermann im Originalton: „Es wird sowohl locker als auch tiefgängig, leicht und amüsant….ihr kennt mich ja. Ich werde auch mitunter astrologische Typen mit der Violine kurz musikalisch veranschaulichen. Dabei werdet ihr die erstaunliche Erfahrung machen, dass:

– Astrologie sehr einfach zu verstehen ist,

– dass sie kein ‚heidnisches Blendwerk‘ ist (im Gegenteil!)

– warum in der Heiligen Schrift zu Recht von Zeichendeutern und Wahrsagern abgeraten wird

– dass sie ein exzellentes Instrumentarium ist, um sich und seine Mitmenschen besser zu verstehen…. anstatt sie zu verurteilen.

– und, wie oben schon erwähnt….einfach zu verstehen ist.“

Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist, bitten wir um Voranmeldung unter: morenzin.kagermann@t-online.de oder telefonisch: 02686-986789