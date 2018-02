Mit gestohlenem Mercedes Unfall verursacht

Veröffentlicht am 13. Februar 2018 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit einem entwendeten Mercedes – Mutmaßlich am Sonntag, 11. Februar, in den Morgenstunden gegen 09:00 Uhr, kam es zum Diebstahl eines grauen Mercedes Benz mit den Kennzeichen SU-MD 387. Das Fahrzeug war vor dem Rathaus in Wissen geparkt. Auf ihrer Spritztour verursachten die Täter einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Nähe des Garten- und Futtermittelhandels Toro in Nisterbrück. Im Anschluss wurde der stark beschädigte Mercedes wieder vor dem Rathaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Wissen oder Betzdorf werden erbeten.