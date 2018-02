Holzbank in der Kirche angesteckt

Veröffentlicht am 13. Februar 2018 von wwa

SEELBACH bei HAMM (Sieg) – Inbrandsetzung einer Holzbank im Kirchengebäude – Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend, 10. Februar, gegen 19:30 Uhr, in Seelbach bei Hamm (Sieg) mit einem Pressholzbrikett und Grillanzünder eine Holzbank in der Kirche anzuzünden. Glücklicherweise wurde der geringfügige Brandherd durch Anwesende frühzeitig entdeckt und beseitigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen der Polizei derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Email unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.