OBERLAHR – 44 Johr – Jecke Zick in Overlohr – Oberlahrer Möhnen lassen die Zeit Revue passieren – Wo an zwei Tagen in der heißen Phase der Karnevalszeit im Festzelt auf dem Oberlahrer Sportplatz dutzende von Tanzgarden die Beine schwingen, atemberaubende Hebe- und Flugfiguren zeigen und Büttenreden geschwungen werden, da tobte sich am Schwerdonnerstag über vier Stunden die holde Weiblichkeit, an diesem Tag „Möhnen“ genannt, aus. Tanzdarbietungen der eigenen Tanzgruppen der KG Oberlahr rahmten die selbstgestrickten Programmpunkte der Oberlahrer Möhnen. Die allerdings konnten sich sehen lassen, hatten streckenweise die Vergangenheit im Visier und nahmen sich vereinsintern auf die Schüppe. Mit dem Showtanz der Gruppe Just for Fun und der Funkengarde Oberlahr wurde ein unterhaltsames und ideenreiches Programm beendet. (wwa) Fotos: Wachow