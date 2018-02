Veröffentlicht am 12. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Bürgerempfang SPD Stadtverband Neuwied und Stadtratsfraktion – Der stellvertretende SPD Stadtverbandsvorsitzende Michael Mang und der Vorsitzende der Stadtratsfraktion Sven Lefkowitz laden zum Bürgerempfang 2018 am Sonntag, 18. Februar, um 11:00 Uhr in die Aula des Landesheimes für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied-Feldkirchen ein. Die Genossen freuen sich ganz besonders als Ehrengast Dr. Katarina Barley, geschäftsführende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, als Referentin begrüßen zu können. Sie wird zu dem Thema „Kinder stark machen für die Zukunft“ sprechen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem informativen und unterhaltsamen sonntäglichen Vormittag herzlich willkommen.