KOBLENZ – Akademische Abschlussfeier des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Koblenz – Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Koblenz konnte nun über 80 Absolventinnen und Absolventen feierlich verabschieden, die ihren Bachelor- und Master-Abschluss (Bachelor of Science/Master of Science) im aktuellen Wintersemester 2017/2018 erworben hatten. Diese besonders große Absolventengruppe, mit Familienangehörigen und Freunden waren es insgesamt 300 Gäste, feierte in gebührendem Rahmen im Hörsaal und Foyer der Hochschule Koblenz. So schnupperten auch die Eltern der Absolventinnen und Absolventen ein wenig Hochschulluft.

In dieser Absolventengruppe gab es gleich mehrere Studierenden, die aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Leistung oder ihres Engagements besonders geehrt wurden. Zum einen gab es für Margo Baulig, Mona Eichelsbacher, Annika Meininger, Noel Mainka und Sabrina Wichern die Auszeichnung des „Best Project Awards“, der die beste Studierenden-Gruppe im Rahmen der Projektphase auszeichnet. In diesem Falle lautete der Projekttitel im Bereich Marketing „Studie über die Local Commerce Initiativen in Deutschland“. Die fünf Studierenden hatten von Vertretungsprofessor Andreas Hesse den Auftrag erhalten, eine bundesweite Befragung von Gewerbetreibenden durchzuführen, die an sogenannten regionalen Online-Marktplätzen (Local Commerce Modelle) teilnehmen. Über 5.200 Gewerbetreibende in Deutschland aus dem Bereich Handel, Dienstleistungen und Gastronomie wurden kontaktiert. Die Gewerbetreibenden stuften mit ihren Antworten den Erfolg solcher lokalen Gemeinschaftsinitiativen im Internet ein und erklärten erfolgsbeeinflussende Faktoren. Besonders bemerkenswert ist der bereits veröffentlichte Bericht über diese Studie im Harvard Business Manager vom 16. Januar 2018.

Des Weiteren wurden Studierende für ihr außergewöhnliches soziales Engagement geehrt. Dazu gehörte Edvin Dizdaric, der sich aufgrund seiner guten Zusammenarbeit mit dem Fachbereich und seinem großen Einsatz als Vorstandsvorsitzender der Fachschaft in den letzten Jahren zum Gesicht der Fachschaft entwickelt hatte. Ein weiteres Highlight war die Ehrung des ersten Jahrgangs von Absolventinnen und Absolventen des VWA-Studiengangs, welcher auf eine Kooperation mit der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Koblenz zurückgeht.

Zudem konnte der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften mit den Unternehmen Rathscheck Schiefer und United Internet (1&1) zwei wichtige Kooperationspartner als Ehrengäste zu dieser Veranstaltung begrüßen. Als Mitglied der Geschäftsleitung von Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme gab Frank Rummel einen spannenden Einblick in die Produktwelt des Unternehmens und referierte herrlich erfrischend über essentielle, soziale Anforderungen im Arbeitsalltag.

Diese gelungene Veranstaltung zeichnete den ausgesprochen passenden Rahmen für den offiziellen Amtsantritt des im Januar gewählten Dekans Prof. Dr. Axel Schlich, der im Namen des gesamten Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften allen Absolventinnen und Absolventen herzlich gratulierte und ihnen einen guten Start ins Berufsleben wünschte. Foto: belleisart | Isabelle Hoffmann