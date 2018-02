Verkehrsunfall auf der B 256 – ein Fahrzeug brennt

Veröffentlicht am 9. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Spektakulärer Verkehrsunfall auf der B 256 – Im Berufsverkehr am Mittwochmorgen, 07. Februar, fuhren mehrere PKW auf der linken Fahrspur, aus Richtung Rengsdorf kommend, in Richtung Rheinbrücke, als im Bereich des Neuwieder Kreuzes unmittelbar ein auf der rechten Fahrspur fahrender PKW nach links wechselte, um ein Auffahren auf ein davor fahrenden PKW zu vermeiden.

Hierbei streifte er den links neben ihm fahrenden PKW. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte noch rechtzeitig abbremsen, was aber einen weiteren Nachfolger, trotz Vollbremsung, nicht gelang. Dieser PKW fuhr mit großer Wucht auf den vor ihm haltenden PKW auf und schob den noch in die beiden zuvor verunfallten PKW hinein. Der zuletzt aufgefahrene PKW ging sofort in Flammen auf, der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug jedoch rechtzeitig noch verlassen.

Trotz des hohen Sachschadens von fast 20.000 Euro wurde nur eine Person leicht verletzt. Die Unfallstelle wurde für die Löscharbeiten der Feuerwehr und die Unfallaufnahme gesperrt. Vorbildlich verhielten sich die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer, die sofort eine ausreichende Rettungsgasse bildeten, berichtet die Polizei!