Volles Register gezogen

Veröffentlicht am 10. Februar 2018 von wwa

BONN – Festnahme nach Fahrzeugkontrolle in Beuel – Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf wurde am frühen Freitagmorgen, 09. Februar, auf einen PKW mit Kölner Kennzeichen aufmerksam. Gegen 04:30 Uhr befuhr das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug die Paul-Langen-Straße in Holzlar. Durch eine Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass die Kennzeichen des PKW bereits im November 2017 entwendet wurden und der PKW weder zugelassen noch versteuert oder versichert war. Zu allem Übel stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der PKW wurde sichergestellt und die Insassen wurden festgenommen. Quelle: Polizei