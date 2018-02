Veröffentlicht am 10. Februar 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Geflüchteter Unfallverursacher ermittelt – Mittwochmorgen, 07. Februar, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in Bad Marienberg, Einmündung Fritz-von-Opel-Straße und Karlstraße, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel Insignia nahm hier dem Fahrer eines Lkw die Vorfahrt. Als der Fahrer des Lkw die Polizei anrief, stieg der Fahrer des Opel wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Nachgang wurde das Kennzeichen des Opel ermittelt und das Fahrzeug an der Halteranschrift festgestellt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.