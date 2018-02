Veröffentlicht am 9. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Spaß am Kochen für Männer – Dreiteiliger Einsteigerkurs der Kreisvolkshochschule – Die Kreisvolkshochschule hat ab Montag, 26. Februar, einen Kochkurs speziell für Männer im Angebot. An insgesamt drei Abenden gibt es zwischen 18:30 und circa 20:45 Uhr für Männer die Gelegenheit unter ihresgleichen Kochen zu lernen. Der Kurs bietet eine grundlegende Einführung in das Kochen und vielseitige Rezepte. Es werden pfiffige, leicht nach zu kochende Menüs ausprobiert. Zudem gibt es Tipps, Ideen und Anregungen für die Alltagsküche. Natürlich endet jeder Kursabend mit dem gemeinsamen Essen der zubereiteten Gerichte.

Der Kurs findet jeweils montags in der Schulküche der August-Sander-Schule Realschule plus und Fachoberschule Altenkirchen statt und kostet 27 Euro zuzüglich der jeweiligen Lebensmittelzulage. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de anmelden.