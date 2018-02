Rettungswagen ist umgehend zur Stelle

Veröffentlicht am 8. Februar 2018 von wwa

ASBACH – Rettungswagen überholt und verunglückt – Am Dienstagnachmittag, 06. Februar, überholte ein 27jähriger BMW Fahrer mit seinem BMW einen Rettungswagen auf der Landesstraße 272 zwischen Schöneberg und Asbach. Auf Grund von, der örtlichen Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit, verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ausgangs der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden Autofahrerin. Der BMW Fahrer rutschte in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich dort mit seinem Fahrzeug. Bei dem unverletzten Beschuldigten wurden von der Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Quelle: Polizei