MITTELHOF – Seit Wochen regen sich fleißige Hände beim Wagenbau in Oberkrombach/Ortsgemeinde Mittelhof – Die Gruppe nennt sich „KFW“, was für „Karnevalsfreunde Wissen“ steht. Sie sind bekannt für ebenso aufwendige wie phantasievolle Konstruktionen, die auch immer einen lokalen Bezug haben.

Diesmal weisen die Karnevalsfreunde auf ein Thema hin, das vor allem in der Wissener Innenstadt für Kritik sorgt. Dabei spielt auch ein Raumschiff mit. Stichwort: Apollo 13. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Der Wagen fährt am Samstag in Malberg mit, am Sonntag ist er in Altenkirchen zu bewundern. Aber eigentlich gehört er nach Wissen. Genau dort bringen ihn die Karnevalsfreunde am Veilchendienstag zum Einsatz. Im Zugprogramm ist er unter dem Titel. „Das Astronautenteam von Wissen“ unter der Nummer 49 gelistet. Bedanken möchten sich die Wagenbauer an dieser Stelle noch bei einem Motorradclub für das Bereitstellen der Halle.