Wohnhausbrand in Selters – Eine Person schwer verletzt

Veröffentlicht am 7. Februar 2018 von wwa

SELTERS – Eine Person bei Wohnhausbrand schwer verletzt – In der Nacht zu Mittwoch, 07. Februar, gegen 02:30 Uhr kam es in der Karlstraße in Selters, aus bisher nicht bekannter Ursache zu einem Wohnhausbrand. Der dort alleine lebende 57jährige Bewohner des Hauses erlitt eine schwere Rauchgasintoxikation und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Durch insgesamt 53 Kräfte der Feuerwehren Selters und Herschbach wurde der Brand gelöscht. Quelle: Polizei