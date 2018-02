Veröffentlicht am 6. Februar 2018 von wwa

BONN – 68jähriger Mann vermisst – Polizei sucht nach Fritz-Wilhelm S. – Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 68jährigen Fritz-Wilhelm S., der seit Montagmorgen vermisst wird. Der letzte Kontakt zu dem Vermissten bestand am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr in einer Senioreneinrichtung in der Bonner Nordstadt.

Ermittlungen ergaben, dass der Senior sich zuletzt mit einem Taxi zum Bonner Hauptbahnhof fahren ließ. Der Vermisste ist Diabetiker und braucht dringend Insulin. Zuweilen reagiert er auf Fremde verbal aggressiv. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Fritz-Wilhelm S., der sich gerne in Kirchen aufhalten soll, wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß – rundes Gesicht – Halbglatze – kurze graue Haare, Dreitagebart, vermutlich bekleidet mit brauner Cordhose, Hemd und beigefarbener Blouson – führt Rollator und zwei Taschen mit.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.