HACHENBURG – SG Atzelgift/Nister – 10. REWE – CUP „Tore für krebskranke Kinder“ – In der Zeit vom 09. bis 11. März findet der in der Rundsporthalle in Hachenburg der 10. REWE – Cup statt. Bisher wurden über 200.000 Euro an die „Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth e.V.“ weitergeleitet. Die Arbeit der Kinderkrebshilfe Gieleroth ist regional ausgerichtet und hilft derzeit über 30 Familien, deren Kinder krebs- und schwerstkrank sind. Viele Hände und Herzen haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass diese Arbeit unterstützt wurde.

Auch in diesem Jahr fiel der Startschuss zum 10. REWE – CUP mit dem Verschließen der Losbox durch Rechtsanwalt Bernd Koch. Viele Aktionen werden in der Zeit vom 01. März bis zur Losziehung am 10. März um 18:00 Uhr im REWE – Markt in Hachenburg durchgeführt. Die diesjährige Scheckübergabe findet am Sonntag, 11. März in der Rundsporthalle statt. Wer die gemeinsame Aktion unterstützen möchte, kann sich im REWE – Markt Hachenburg oder bei Joachim Giehl, Handy 0174 687 44 00 erkundigen.