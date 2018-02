Veröffentlicht am 8. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortbildung zum Trauerredner/in – Am Donnerstag, 22. März in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr, lädt das Haus Felsenkeller zu einem kostenlosen und informativen Abend ein. Es geht um die berufliche Fortbildung zum Trauerredner/in. Bestatter/innen sind oft die ersten, die in die Haushalte kommen, und auch diejenigen, die hören, welche Art der Beisetzung und Trauerfeier sich die Angehörigen wünschen. Da liegt es nahe, dass sie auch die inhaltliche Gestaltung der Trauerfeier übernehmen. Die Ausbildung zum Trauerredner kann dazu beitragen, die Kultur einer würdigen, auch nichtchristlichen Trauerfeier weiter zu entwickeln. Da die vollständige Ausbildung zeit- und kostenintensiv ist, wird ein Infoabend angeboten, der die Entscheidung erleichtern soll, ob dies das Richtige ist.

Angesprochen dürfen sich nicht nur Bestatter/innen fühlen, sondern alle, die mit Trauerfeier und Grablegung befasst sind, Trauergespräche führen, Trauerreden schreiben oder halten oder in der Trauerbegleitung tätig sind.

Edith Sauerbier, selbst Trauerrednerin und Diplom Theologin, wird durch den Abend führen und allen Interessenten bei der Entscheidung helfen, ob diese Fortbildung von Interesse ist.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.