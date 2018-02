Veröffentlicht am 7. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Keine Angst vor dem Computer – Einsteigerkurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen – Ein neuer EDV-Kurs mit dem Titel „Keine Angst vor dem Computer“ beginnt am Montag, 19. Februar bei der Kreisvolkshochschule. Er ist speziell an Anfänger gerichtet, die sich allgemeines Basiswissen aneignen möchten, sei es aus beruflichen oder privaten Gründen.

Als Einsteigerkurs hilft er den Teilnehmenden die Berührungsängste vorm Computer zu verlieren und in einer ruhigen Atmosphäre, bei einem angemessenen Tempo zu lernen. Inhalte des Kurses sind einfache und alltägliche Computerarbeiten wie Texte schreiben, Emails verschicken oder im Internet surfen und dabei Sicherheit zu erlangen. Die Neulinge erhalten Tipps zu individuellen Einstellungen der Computerprogramme, lernen bei Problemen souverän zu reagieren und Fehler zu beheben. Die Teilnehmenden haben genug Zeit, während der Unterrichtsstunden die erworbenen Kenntnisse umzusetzen.

Zielgruppe des Kurses sind Personen, die keinerlei oder nur geringe Computervorkenntnisse haben. Der Kurs umfasst vier Termine von Montag, 19. Februar bis Freitag, 23. Februar (außer Mittwoch) jeweils in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr im EDV-Schulungsraum der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen statt. Kursleiterin ist Kitja Müller. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.