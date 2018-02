Veröffentlicht am 6. Februar 2018 von wwa

DAADEN/KREIS ALTENKIRCHEN – Sozialdemokraten laden zum politischen Aschermittwoch mit Willi Brase nach Daaden ein – Zum „Politischen Aschermittwoch“ laden der SPD-Kreisverband Altenkirchen und MdL Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie, am Mittwoch, 14. Februar ab 18:30 Uhr nach Daaden in den Gasthof Koch (Mittelstraße 1-3) ein. Als Gastredner begrüßen die Sozialdemokraten den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden der SPD Siegen-Wittgenstein, Willi Brase.

„Als alter Gewerkschafter ist Willi Brase für den Politischen Aschermittwoch genau der Richtige. Sicher wird er lautstark und mit einem Augenzwinkern die aktuelle Tagespolitik kommentieren“, erklärt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die auch stellvertretende Vorsitzende der SPD im Kreis Altenkirchen ist.

Wie es sich für einen politischen Aschermittwoch gehört, findet im Anschluss ein herzhaftes Heringsessen statt. Es wird um eine vorherige Anmeldung für die Veranstaltung per Email an post@baetzing-lichtenthaeler.de oder telefonisch unter 02741/970387 gebeten. Wer am Heringsessen teilnehmen möchte, sollte dies bei der Anmeldung mit angeben.

Foto: Der Kreisvorsitzende der SPD Siegen-Wittgenstein Willi Brase spricht beim Politischen Aschermittwoch des SPD-Kreisverbandes Altenkirchen in Daaden.