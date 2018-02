Altenkirchener Schüler eine Woche in der Wildkogel-Arena

Veröffentlicht am 6. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Endlich richtiger Winter – Die August-Sander-Schule Altenkirchen, sowie das Westerwald-Gymnasium waren wieder eine Woche in der Wildkogel-Arena mit insgesamt 39 Schülern unterwegs. Das bewährte Ski-Projekt führte wieder ins Salzburger Land in das besonders freundliche Skigebiet der Wildkogel-Arena. Nach einer ruhigen Nachtfahrt und einem ausgiebigen Frühstück ging es zur Ortserkundung nach Neukirchen am Großvenediger. Nachdem die Schüler in fünf homogene Gruppen eingeteilt wurden, begann der Skiunterricht. Jeder wurde leistungsgerecht betreut und geschult durch die mitfahrenden Lehrer Beate Elsen, Diana Küll, Arno Wohlgemuth, Volker Bleifeld und Lars Becker. Dies zeigte sich besonders bei den fast 20 Anfängern die am vorletzten Tag schon ein tolles Slalomrennen lieferten. Das gute Verhältnis zwischen den Schülern der beiden Schulen sorgte für ein unbeschwertes Pistenvergnügen. Durch die phantastische Schneehöhe von bis zu 195 Zentimeter am Berg wurden alle Abfahrten im Skigebiet genossen.

Bereichert und abgerundet wurde diese Fahrt durch das abwechslungsreiche Abendprogramm. Eine Fackelwanderung führte die Gruppe zum Schloss Hohen Neukirchen. Dort konnte man bei guter Stimmung unter Anleitung des „Jodelkönigs“ ein Jodeldiplom erjodeln. Außerdem erhielten die Teilnehmer viele Informationen über den nahegelegenen Nationalpark „Hohe Tauern“ durch den erfahrensten Nationalparkranger Rieder. Er gab auch einige wichtige Hinweise zu Gefahren die im freien Skiraum durch Lawinen bestehen können und beruhigte auch gleichzeitig damit, dass man sich auf den Pisten im gesicherten Skiraum bewege.

Am letzten Abend wurden in Gruppenspielen und Liedbeiträgen um die letzten Punkte der Gesamtwertung gerungen. In diese flossen Punkte für Zimmerordnung, Slalomergebnis und Punkte für die Gruppenspiele am Bunten Abend ein. Die Erstplatzierten durften sich dann zuerst etwas von den gespendeten Preisen der Sparkasse Westerwald/Sieg und der Westerwaldbank Altenkirchen aussuchen. Nach einer tollen Woche kehrten alle glücklich wieder nach Altenkirchen zurück und viele freuen sich schon auf die Fahrt 2019. Dann heißt es nämlich wieder, eine Woche Klassenzimmer gegen Skipisten tauschen. (ass) Foto: August Sander Schule