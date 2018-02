Veröffentlicht am 12. Februar 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – DSV Nordic aktiv Walkingzentrum SRC Heimbach-Weis 2000 bietet „Nordic Walking-Gesundheitsgrundkurs für Herzkreislauftraining, Wirbelsäulentraining ab Donnerstag, 22. Februar an – Unter dem Motto „Machen Sie mehr mit Stöcken – optimieren Sie Ihre Nordic Walkingtechnik“ bietet ab Donnerstag 22. Februar das DSV Nordic aktiv Walkingzentrum SRC Heimbach-Weis 2000 in Kooperation mit dem DSV Nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland einen weiteren Nordic Walking Gesundheitsgrundkurs an. Treffpunkt für alle Interessenten an dem Nordic Walkingtraining ist jeden Donnerstag von 18:00 bis 19:30 Uhr am Parkplatz Sportplatz Kieselborn. Die Trainingsmaßnahmen sind mit dem Siegel Sport Pro Gesundheit ausgezeichnet. Daher haben alle Interessenten im Rahmen der Prävention die Möglichkeit zum Teil bis zu 80 Prozent der Kosten für die DSV Nordicangebote von ihren Krankenkassen bezuschusst zu bekommen. Da der DSV Nordic aktivtreff regelmäßig jeden Donnerstag um 18:00 Uhr stattfindet, ist auch eine spätere Mitgliedschaft im DSV Nordic aktiv Walkingzentrum SRC Heimbach-Weis 2000 möglich. Darüber hinaus bietet Gabriele Runkel, Telefon: 0170 1652555 in Neuwied ein spezielles gesundheitsorientierte Nordic Walkingtraining für Menschen, die wieder in den Sport einsteigen möchten. Weitere Informationen unter rpuderba@rz-online.de, 0152/28926702