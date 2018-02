Einbrecher reissen Tresor aus der Wand

Veröffentlicht am 5. Februar 2018 von wwa

HEIMBORN – Einbruch in Seniorenresidenz – Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 03. auf 04. Februar ein Einbruch in eine Seniorenresidenz in Heimborn verübt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoß ins Innere des Anwesens gelangten. Dort wurde gezielt ein Büroraum aufgesucht, in dem sich ein Tresor befand. Der Tresor wurde komplett von der Wand gerissen und entwendet. Anschließend wurde das Tatobjekt wieder verlassen. In dem Tresor befanden sich Dokumente sowie Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei in Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise. Wer kann Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen, die evtl. zur o.a. Tatzeit in Heimborn festgestellt wurden?

Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.